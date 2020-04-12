Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Melikgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.

12.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:58
Kayseri'de boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Melikgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığının 2 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendiren Melikgazi Belediyesi ekipleri kent merkezinde ve mahallelerde parklarda, banklarda, ATM'lerde, kaldırım ve yollarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan bugüne 12 gündür cadde ve sokaklarda sabunlama, yıkama ve dezenfekte işlemi yaptıklarını söyledi.
Özelikle sokağa çıkma yasağı ile bu işlemleri dün ve bugün yoğunlaştırdıklarını belirten Palancıoğlu, "Merkez mahallelerde esnaf olmadığı için tamamen sahalara indik. Sabah erken saatlerde başladık ve gece geç saatlere kadar devam edeceğiz. En yoğun kullanılan yerleri dezenfekte ediyoruz. Bu süreci faydaya çevirerek bu çalışmalara yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 400'den fazla ekip, 9 su tankeri, 9 ilaçlama aracı, 25 dezenfekte aracımız ile bu hizmeti veriyoruz." dedi.
Evde kalan vatandaşların bu süreçte birçok talebini yerine getirmek için ekiplerin canla başla çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Yarın bu yasak bitiyor ama sanki sokağa çıkma yasağı devam ediyormuş gibi vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz. Emeklerin zayi olamaması için iki hafta boyunca daha tedbirli daha korunaklı olmamız lazım. Rakamlara bakıldığında iyiye gidiş söz konusu bizim de buna destek olmamız lazım. ATM temizliği. Zabıta ekiplerimiz ekmek dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hiç endişe etmesine gerek yok biz her konuda anların yanındayız. Havaların ısınmasıyla beraber her sene olduğu gibi sivri sinek ve larvalarla mücadele kapsamında bütün konteynerler, parklarda ilaçlama yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız evdeyken hijyen çalışmalarımız çok daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Şu anda aşvemizden yemekler çıkıyor ihtiyaç sahiplerine yemekler ulaştırıyor. Günde ortalama 500 aileye iaşe yardımı yapıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, ATM, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Turkcell'den şirketlere motivasyon eğitimi - Haber 14:30: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:29: Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri - Haber 14:28: Boş kalan caddede sokak köpeklerini elleriyle beslediler - Haber 14:28: POLİSE ALKIŞLI BAKLAVALI SÜRPRİZ - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler