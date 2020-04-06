Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı

KAYSERİ'de Yamula Barajı'nda yaralı bulunan balık kartalı, tedaviye alındı.

06.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:58
Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı

KAYSERİ'de Yamula Barajı'nda yaralı bulunan balık kartalı, tedaviye alındı.

Yamula Barajı kıyısında balıkçılar tarafından bulunan balık kartalı, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartal, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde tedaviye alındı. Kartalın kanadı ve ayağında kırık saptandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; ayağında 2015'e ait halka bulunan balık kartalının, Letonya'da bilimsel çalışmalar için işaretlendiği tespit edildi. Balık kartalının, bakım ve tedavisinden sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: 95 yaşında korona virüsü yendi - Haber 17:14: Korona virüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:14: Hendek'te mezbahane hizmete girdi - Haber 17:14: Yaylada yazlıkçıların bırakıp gittiği hayvanları beslediler - Haber 17:14: Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber