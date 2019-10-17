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Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kayseri'de büyükbaş hayvanı çalıp başkasına sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 09:50Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı
Kayseri'de büyükbaş hayvanı çalıp başkasına sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi'nde yaşanan hayvan hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Y.G. ve S.M.'nin 5 kişiye ait 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları ve H.Ç'ye sattıklarını tespit edildi.
Çalınan büyükbaş hayvanlar H.Ç'nin ahırında ele geçirildi, Y.G. ve S.M. gözaltına alındı.
H.Ç. hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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