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Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, 5 kişiye ait toplam 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17.10.2019 13:19Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, 5 kişiye ait toplam 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Molu Mahallesinde önceki gün mahalle çobanının merada otlattığı 300 büyükbaş hayvandan 6'sı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İ.K'ya ait 2, H.S., D.A., K.E. ve S.K'ye ait birer büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı. Yapılan araştırmada hayvanları Y.G. ve S.M.'nin çaldığı ve H.Ç. adlı kişiye sattıkları belirlendi. Büyükbaş hayvanlar, H.Ç.'nin ahırında bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.G. ve S.B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kocasinan, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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