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Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı

KAYSERİ'de belediye ekipleri, kent merkezinde yoğun kullanılan 3 alt geçitteki merdivenleri buzlanma nedeniyle şerit çekerek kullanıma kapattı.

21.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:27Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı

KAYSERİ'de belediye ekipleri, kent merkezinde yoğun kullanılan 3 alt geçitteki merdivenleri buzlanma nedeniyle şerit çekerek kullanıma kapattı. Vatandaşların, yandaki yürüyen merdivenleri kullanması istendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada oluşan buzlanmalara karşı tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, buzlanma meydana gelen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Buz tabakasıyla kaplanan Hunat, Meydan ve Kapalı Çarşı alt geçitlerinde bulunan merdivenler ise kayma sonucu oluşabilecek kazalara karşı şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Halkın, merdivenlerin yan taraflarında bulunan yürüyen merdivenleri kullanması istendi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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