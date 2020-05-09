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Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldıKAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

09.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:04
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentte meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin birçok yerinde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu ve denetim yaptı. Durdurulan sürücülerin kimlikleri kontrol edildi, belgelerine bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uygulandı. İstasyon caddesinde yapılan yasağı ihlal eden sürücü Muhammed Doğan'a ilgili kanun kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Kayseri’de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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