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Kayseri'de çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı forklifti hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

03.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:06Kayseri'de çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli tutuklandı
'de sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı forklifti hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden forklift çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin Ahmet G. olduğunu tespit etti.
Ahmet G. ile çaldığı forklifti sattığı hurdacı Yusuf Y, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet G. tutuklandı, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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