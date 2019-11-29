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Kayseri'de "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın" semineri

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kadın güçlüyse toplum güçlü demektir.

29.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:40Kayseri'de
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kadın güçlüyse toplum güçlü demektir. Bu nedenle kadınlarımızı hem çalışma hayatında hem de sendikal yaşamda daha fazla görmeye ihtiyacımız var." dedi.
Değirmenci, "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, kadın yönetici ve temsilci sayısının artırılması için bu tür programlara önem verdiklerini söyledi.
Türkiye'de kadın çalışan sayısı fazla olmasına rağmen sendikal temsildeki kadınların sayısının az olmasının, bu tarz programların önemini ön plana çıkardığını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:
"Bizler Hak-İş Konfederasyonu olarak, güçlü bir toplumun ve neslin ancak güçlü bir kadın profiliyle ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Kadın güçlüyse toplum güçlü demektir. Bu nedenle kadınlarımızı hem çalışma hayatında hem de sendikal yaşamda daha fazla görmeye ihtiyacımız vardır. Çalışma hayatındaki 5 milyon kadın sayısı sevinçle karşılanabilecek bir rakammış gibi görülebilir ama çoğu düşük ücretle, hatta sigortasız, fiziksel ve ruhsal baskıların yapıldığı bir ortamda istihdam edilmektedir. İşte burada kadın çalışanların iş yerlerinde karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmek için, örgütlü bir dayanışma içerisinde olmaları ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bizler kadının özellikle iş yerindeki yaşadığı zorlukları, en aza indirmek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Yaklaşık 170 bin kadın üyeleri olduğunun altını çizen Değirmenci, "bir gün değil her gün kadın haklarını savunduklarını ve onlara değer verdiklerini" dile getirdi.
Gün boyu sürecek eğitim seminerine, 'deki işletmelerin kadın çalışanları katılıyor.

Kayseri, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

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