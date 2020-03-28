Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı

Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı Vatandaşlar farelerin bastığı cami için yetkililere seslendi: "Yeterince önlem alınmıyor" Kayseri'de bir caminin avlusunda ve şadırvan etrafında dolaşan fareler vatandaşın tepkisine neden oldu.

28.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:05
Kayseri 'de cami avlusunu fareler bastı
Vatandaşlar farelerin bastığı cami için yetkililere seslendi: "Yeterince önlem alınmıyor"
KAYSERİ - Kayseri'de bir caminin avlusunda ve şadırvan etrafında dolaşan fareler vatandaşın tepkisine neden oldu.
Kayseri'de bulunan tarihi yapıya sahip Hatıroğlu Cami'de KASKİ Genel Müdürlüğü'nün yeteri kadar önlem almaması sonucunda caminin etrafında bulunan mazgallardan ve şadırvan etrafında açık konumdaki kanalizasyon kapaklarından çıkan fareler camiyi bastı. Şadırvan etrafındaki farelerin caminin avlusunda dolaşması da vatandaşların tepkisine neden oldu.
Cami çevresinde esnaflık yapan vatandaş Zarif Dağeli, "Ben bir iki kere gördüm. Yolun kenarında rögarlar var ve oradaki demir ızgaralardan çıktığını ve geri oraya girdiğini gördüm ben. Gördüğünüz gibi camiye de çok yakın. Belediyenin takip etmesi ve görevini yapması lazım. Bu konuda bir şeyler yapması lazım. Farenin oradan çıkamaması için ızgaraları daraltması lazım. Bu zor bir şey değil yapılabilir" dedi.
Muhlis Taşdemir isimli vatandaş ise, "Burada şadırvanın kenarında birkaç kez gördüm fareleri ama nereden geldiklerini bilmiyorum. Belediye bu duruma müdahale etmelidir. Bazen mazgallardan çıkıp koşarak camiye geliyorlar. Ben birkaç kere de caminin içinde gördüm. Şadırvanın oradaki kanalizasyon kapağından çıkıp geliyorlar" ifadelerinde bulundu. Kayseri’de cami avlusunu fareler bastı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Genel

Haberin Videosu :

Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Kayseri'de cami avlusunu fareler bastı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:56: Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı - Haberler 12:56: Dünyaca ünlü sahil yasak sonrası sessizliğe büründü - Haberler 12:55: ABD'de üniversite öğrencileri 3D koronavirüs haritası geliştirdi - Haberler 12:55: İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka - Haberler 12:54: Papa boş alanda dua etti - Haberler 11:41: İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Haberler 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:37: Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler