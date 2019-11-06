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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandıKayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:42
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kayseri'de, 'Silahla yağma, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, yaralama ve borç taahhüdü' gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişinin yakalanması için Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyona, 138 polis katıldı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 23'ünün kesinleşmiş hapis cezası, 15'inin ise borcu olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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