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Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığı

Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığıKAYSERİ'de çiçekçiler, yarınki 'Anneler Günü' dolayısıyla çalışmalarını hızlandırarak, koronavirüsle mücadele kapsamında çiçekleri dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor.

09.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:27
Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığı
KAYSERİ'de çiçekçiler, yarınki 'Anneler Günü' dolayısıyla çalışmalarını hızlandırarak, koronavirüsle mücadele kapsamında çiçekleri dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor.
İçişleri Bakanlığının 'Anneler Günü' dolayısıyla bugün ve yarın, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesinin ardından, Kayseri'de çiçekçiler çalışmalarını hızlandırdı. Gevher Nesibe Mahallesinde işletmeler, verilen siparişler üzerine annelere ulaştırılacak çiçekleri, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor. Maske kullanarak çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, yarını bekliyor.
'HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİÇEĞİMİZ VAR'
Çiçekçi Mustafa Doğan, vatandaşların internet ve telefondan kendilerine ulaştığını, siparişlerinin yoğun olduğunu söyledi. Hijyenik şekilde çiçekleri hazırladıklarını kaydeden Doğan, "Çiçeklerimiz bize geldiklerinde de temizleniyor. Hiçbir bakteri kalması mümkün değildir. Servisçi arkadaşlarımız da yine hijyenik bir şekilde siparişlerini adreslere ulaştırıyor. Bir süre kapalı kaldık ama fiyatlarımızda herhangi bir artışımız yok. Halkımızın bütçesine göre çiçek hazırlıyoruz. 50 liradan 150 liraya kadar çiçeklerimiz vardır. Şuan en çok buket ve orkide ağırlıklı satış gerçekleştiriyoruz" dedi.
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Kayseri’de çiçekçilerde ’Anneler Günü’ hazırlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Kayseri, Güncel, Haber

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