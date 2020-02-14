Kayseri'de çığ düşen yol, 17 saatte ulaşıma açıldı

KAYSERİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri- Kahramanmaraş yolu, Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu 17 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kayseri- Kahramanmaraş yolunun Sarız ilçesi Bostanlı mevkisinde, dün saat 18.00 sıralarında çığ düştü. Yaklaşık 500 metrelik bölümü kar yığınıyla kaplanan yol, ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ alanında dedektör cihazlarla dinleme ve inceleme yapılırken, karlar altında kalan olmadığı belirlendi. Daha sonra yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri, akşam yoldaki karın bir bölümünü temizledi; ancak saat 23.00 sıralarında ikinci çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları durduruldu. Bugün sabah saatlerine kadar bölgede çoğu küçük çaplı 6 çığ düşmesi daha meydana geldi.

Öte yandan yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Çığ alanına uzak bölgede güvenli alanda bekletilen sürücü ve yolculara, Kızılay tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

SES BOMBASIYLA KAR KÜTLELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yol açma çalışmalarına yeniden başlandı. Önce ses bombası patlatılarak, riskli alanlardaki kar kütleleri düşürüldü. Çığ riskinin ortadan kaldırılmasıyla yol açma çalışması yapıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yoldaki kar yığınlarını temizledi. Çalışmalar sonucu yol, saat 11.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.