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Kayseri'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi

Kayseri'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde ocakta unutulan yağ parlayınca yangın çıktı.

11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Kayseri'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi
Kayseri 'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde ocakta unutulan yağ parlayınca yangın çıktı. Çıkan yangında yabancı uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, ocakta unutulan yağ parlayınca yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında çıkan dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi, ambulansta tedavi edildi. Bina sakinleri de, binayı saran yoğun dumandan etkilenmemek için kendilerini dışarı attı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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