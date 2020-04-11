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Kayseri'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendiOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de 5 katlı apartmanda, Suriyeli ailenin oturduğu bodrum katındaki dairede ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı.

11.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:26
Kayseri 'de çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi
Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de 5 katlı apartmanda, Suriyeli ailenin oturduğu bodrum katındaki dairede ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. Yangında 3'ü çocuk 6 kişi, dumandan etkilendi.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli ailenin oturduğu dairede ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında Suriye uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 6 kişi ise ayakta tedavi edildi. Kayseri’de çıkan yangında 3’ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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