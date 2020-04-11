Kayseri'de çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de bir evde çıkan yangında, Suriyeli aileden 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:48
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede mutfağa yayılmasıyla 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen aile mensuplarına olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA