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Kayseri'de cinayet

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartışığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

09.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:19Kayseri'de cinayet
'nin ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartışığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallesi Ilımlı caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.A. (17) ile E.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanındaki bıçak ile C.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.A., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri E.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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