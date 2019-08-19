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Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:36
Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Halil Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen olayda, bölgeye gezi amaçlı gelen Halil Ö. kafasına kaya parçası gelmesi sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı

Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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