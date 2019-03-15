Kayseri'de Çocuğuna Araç Kullandıran Babaya Ceza

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna yoğun trafikte araç kullandıran ve trafiğin güvenliğini tehlikeye düşüren baba cezai işlem yapıldığını bildirdi.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğa araç kullandıran şahsa cezai işlem yapıldığı ifade edilerek, " Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada küçük yaşta bir çocuğun şehirlerarası Devlet karayolunda taşıt kullandığı görüntülerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Konu ile ilgili olarak birimlerimizce derhal inceleme başlatılmış ve araç kullanan çocuğun 2009 doğumlu Ü.E.D., görüntüleri çekenin ise çocuğun babası H.D. olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespite istinaden görevlilerimizce söz konusu araç sahibi olan ve aynı zamanda H.D'nin ise babası olan Ü.D'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 36/3-a maddesinde yer alan ihlalden dolayı 2 bin 18 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve hakkında Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi gereğince adli tahkikat yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edilmiştir" denildi."Yandan geçen araç emniyet aracı değil"Öte yandan görüntülerde seyreden aracın yanından geçen başka bir aracın emniyet aracı olmadığı belirtilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA