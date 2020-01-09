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Kayseri'de Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği toplantı yaptı

Kayseri'de, Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) tarafından bebek sahibi olmak isteyen anne babalara kısırlık, tüp bebek tedavileri ve yeni gelişmeler konulu toplantı yapıldı.

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:42Kayseri'de Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği toplantı yaptı
'de, Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (ÇİDER) tarafından bebek sahibi olmak isteyen anne babalara kısırlık, tüp bebek tedavileri ve yeni gelişmeler konulu toplantı yapıldı.
Kadir Has Kültür Merkezindeki toplantıda, Op. Dr. Özge İdem Karadağ ve Op. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, tüp bebek tedavileri ve yeni gelişmeleri anlattı.
Karadağ, bebek sahibi olmak isteyen kişileri bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Bu konuda uzman kişilerden bilgi alınması gerektiğinin altını çizen Karadağ, "Yanlış bilgilendirmeler hastalarımız için hayal kırıklığına sebep oluyor. Umutları tükeniyor. Mümkün olduğu kadar bizlere ulaşmaları ve doğru bilgi edinmelerini istiyoruz. İnternet üzerinden araştırma yapan hastalarımız yanlış bilgilere maruz kalıyor. Hastalarımızın umutsuz olmalarını istemiyoruz. Umutlu olsunlar, bizlere güvensinler ve sonuna kadar devam etsinler." dedi.
ÇİDER Başkanı Aliye Sibel Tuzcu da çocuk sahibi olmak isteyenlere destek verdiklerini belirterek, bu alanda yaşanan sorunlardan kurtulma yollarını anlattı.

Kayseri, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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