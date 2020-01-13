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Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar

Kayseri'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

13.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:15Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar
'de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Edinilen ilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık kayabaşı mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişiler, parkın içine benzin dökerek ateşe verdiler. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

tarafından söndürülen yangının ardından park kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangını çıkaranları bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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