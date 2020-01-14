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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2)2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı.

14.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:06
'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2)
2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı. T.K. ve V.D. sorguda suçlamayı kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan V.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Polis, parkın yanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ellerinde odunlarla parka giden 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.
Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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