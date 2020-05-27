Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendiKAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

27.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:42
Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Kayseri'de çocuklar ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Güneşli havada çocuklar bisiklete binip, top oynadı. Parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kayseri’de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güneşli, Kayseri, Güncel, Haber

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