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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

25.10.2019 14:48Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Ahmet A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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