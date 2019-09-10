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Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.09.2019 10:26 Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskında, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve örgüt içi haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve  A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere polis el koydu. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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