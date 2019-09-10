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Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltıKayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 10:52
Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, belirlenen adreslere düzenlediği baskında, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve örgüt içi haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere polis el koydu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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