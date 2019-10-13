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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

- Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıKAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

13.10.2019 12:57
- Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Deaş Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irakta Terör Örgütü içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S.H, İ.E, M.H.M isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Yetkililer gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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