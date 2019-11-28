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Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltıKayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:03
'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaldıkları evlere gece operasyon düzenledi. Operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınırken, evlerdeki dijital materyallere el konuldu.
Kayseri'de deaş operasyonu 3 gözaltı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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