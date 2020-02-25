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Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıKAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.

25.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:56
'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 uyruklu, gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3 Suriyeli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyulurken, soruşturma sürdürülüyor.
Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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