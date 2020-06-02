KAYSERİ'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıKAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

02.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:42
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu Ş.H., B.K. ve K.E.'nin, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt üyeleriyle irtibatları saptanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. KAYSERİ’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Suriye, Güncel, Haber

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