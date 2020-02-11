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Kayseri'de deaş operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıKAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:51
'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelierin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.
Kayseri'de deaş operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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