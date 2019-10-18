Haberler » Güncel » Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

18.10.2019 16:42Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, N.A., B.B., M.H., N.A. ve M.H.'nin Suriye'de terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Kocasinan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:07 Gelendost Kaymakamlığı'ndan sabah namazı sonrası çorba ikramı
18:11 Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı
18:06 Sağlık çalışanlarından nefes kesen tatbikat sonrası Mehmetçiğe selam
18:06 Başkan Zolan muhtarlarla bir araya geldi
18:11 Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler
18:10 İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor
18:10 Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı
18.10.2019 18:13:28