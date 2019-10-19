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Kayseri'de deaş operasyonu 6 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 6 gözaltıKayseri'de, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.

19.10.2019 14:50
Kayseri'de DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo kod adlı şüpheli yakalandı. 'Abdo' kod adlı şüphelinin yakalanmamak için kimlik taşımadığı belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda dijital meteryallere el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.
Kayseri'de deaş operasyonu 6 gözaltı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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