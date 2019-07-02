02.07.2019 11:15
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltıKayseri'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı
Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.Kayseri'de DEAŞ operasyonu 9 gözaltı
Kaynak: DHA
Kayseri , Güncel

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