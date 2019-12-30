Haberler » Güncel » Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

30.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:58 Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:30:47