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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 11:14Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu A.S.H., İ.E. ve M.H.M. gözaltına alındı Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S.H., İ.E. ve M.H.M., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki zanlılardan M.H.M.'nin DEAŞ saflarındayken girdiği çatışmada yaralandığı ve sakat kaldığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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