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Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

21.09.2019 15:29Kayseri'de deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. TEM'de 2 gün süren sorgularının ardından DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli ve diğer 3 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Telafer, Güncel

Kaynak: DHA

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