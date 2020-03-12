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Kayseri'de, DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Muhammed (19), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:29
Kayseri'de, DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Muhammed (19), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2015-2017 yılları arasında Suriye'nin Rakka kentinde eğitim aldığı, örgütün sözde savaşçıları arasında yer aldığı iddia edilen 'El Adem' kod adlı Ahmed El Muhammed, geçen yıl Kayseri 'de gözaltına alınarak tutuklandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde ifade veren sanık "Başka örgüt üyelerinin olduğu haber grubuna eklendim, kim ekledi bilmiyorum, o video ve fotoğraflar gelince izledim, sildim ve gruptan çıktım. Malum kişiler ile hiç görüşmedim, savaş eğitimi almadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmed El Muhammed'e 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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