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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 14:23Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M. kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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