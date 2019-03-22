Kayseri'de Deaş Üyesi 4 Kişi Adliyede

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan Suriye
ve Irak
uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Irak uyruklu S.A., Suriye uyruklu A.A.A., S.Ö. ve A.H.'yi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sından, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan adliyeye sevk edildi.
- Kayseri
Suriye, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA