Kayseri'de define kazısına 4 gözaltı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, define bulma umuduyla kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İncesu'da jandarma ekipleri, ilçede 4 kişinin define bulma umuduyla kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Y., U.T., M.A. ve R.G. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise, 1 adet dedektör, 2 adet bakır arama çubuğu, 1 adet sinyal verici demir saplı çubuk, 1 adet tablet ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA