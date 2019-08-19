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Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü

Kayseri'de dehşet anları kamerada.

19.08.2019 12:14
Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü
Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü
Kayseri'de heyelan anı kamerada
KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının Halit Ö.'nün üzerine düşerek hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Feci olay güvenlik kamerasında
Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen Halit Ö.'nün annesiyle birlikte gezdiği ve biranda kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü görüldü. Görüntülerde, Halit Ö.'nün yanında bulunan annesininde paniklediği ve bir kişinin koşarak yanlarına geldiği saniye saniye kaydedildi.
Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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