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Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü

Kayseri'de demir atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki yatak imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:28Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü
'de demir atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki yatak imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ilçesi Şeker Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan demir atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bitişiğindeki yatak imalathanesine de sıçrayan yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, iki saatte söndürüldü.
Yangında can kaybı olmazken, demir atölyesi, yatak imalathanesi ve imalathanenin boya deposu kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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