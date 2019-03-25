Kayseri'de Dilenci Operasyonu

Kayseri
'de dilencilik yaptığı tespit edilen, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yakalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri dilencilik yapan 15 kişiye Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenledi.
Dilendirilen 7 çocuk ise Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Dilencilikle Mücadele ekiplerinin bu yıl 161 kişi hakkında işlem yaptığı kaydedildi.
Zabıta, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA