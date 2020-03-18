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Kayseri'de diş hastanesinde koronavirüs tedbiri

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.

18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Kayseri'de diş hastanesinde koronavirüs tedbiri
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın acil (çene ve diş travması, çekim sonrası durmayan kanama, alveolot, akut pulpitis) olmayan durumlarda hastanemize başvurmaması gerekmektedir. Diş tedavilerinin çapraz enfeksiyon riski ve enfeksiyon yayılmasını hızlandırma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Olası Kovid-19 vakalarında yapılacak diş tedavilerinin, kana virüs karışmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz." denildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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