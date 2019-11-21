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Kayseri'de diş hekimi adayları önlük giydi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.

21.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:26Kayseri'de diş hekimi adayları önlük giydi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törende, ERÜ'nünAnadolu'daki tek araştırma üniversitesi olduğunu söyledi.
Eğitim ve öğretim kalitesine önem verdiklerini vurgulayan İlkay, "Bugün giydiğiniz beyaz önlükleri aslında saflığın, temizliğin bir işareti olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu önlüğü hem öğrencilik hem de iş yaşamı boyunca onurlu bir şekilde taşımanızı diliyorum.Önünüzdeki 5 yılı verimli bir şekilde geçirmenizi istiyoruz. Çünkü üniversite size her türlü imkanı sunuyor." dedi.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk ise öğrencilerin Türkiye'nin en önemli diş hekimliği fakültesini kazandıkları vurgulayarak, öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Öğrencilerin çok şerefli ve kutsal bir mesleğe adım attıklarını söyleyen Öztürk, "Siz genç meslektaşlarımızdan tek bir isteğim, var o da çalışmak. Fakültemizde, üniversitemizde ve 'de güzel bir öğrencilik hayatınız olacağına eminim. Diş hekimliği fakültesi olarak öğrencilerine bu kadar imkan sunan başka bir fakülte yoktur. Biz sadece sizlerin iyi bir diş hekimi olmasını sağlamıyoruz, aynı zamanda da sosyal yaşantı alanı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında akademik başarı elde eden öğretim üyeleri ile dönem birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü öğrencilere plaket takdim edildi.
Tören, fakülteyi kazanan 105 öğrenciye beyaz önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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