Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Kayseri'de kendilerini postacı, kurye ve vergi dairesi çalışanı olarak tanıtıp iş insanlarına tebligat yerine sahte belgeler imzalatarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli yakalandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Mahkeme kararıyla yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda, suç örgütü olarak hareket eden şüphelilerin, postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı adı altında kurum kıyafetlerini giyerek, daha önceden tespit ettikleri iş insanlarının ve maddi durumu iyi olan vatandaşların güvenini kazandıkları, tebligat belgesi yerine hileli yollarla imzalatmış oldukları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 15 zanlıyı gözaltına aldı.