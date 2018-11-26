Kayseri'de Dronlu Evlilik Teklifi

Kayseri
'de Enes Daylak (22) sevgilisi Cansu Çelik'e (19) drone ve su altından çıkan ekiplerin açtığı pankart ile sürpriz evlilik teklifi yaptı. İşletme sahibi Enes Daylak 3 yıldır sevgilisi olan Cansu Çelik'e sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Sevgilisi Çelik'i Yamula Barajına getiren Daylak önce başbaşa yemek yedi. Ardından sevgilisini tekneye bindiren Daylak gezmeye başladı. Tekne bir süre ilerledikten sonra deniz altındaki ekipler, Birlikte yaşamak değil birlikte yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin güzel gözlüm pankartı açtı. Bu sırada drone bağlanan yüzüğü makasla keserek alan Daylak sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Duygulanan Çelik, sürpriz evlilik teklifini kabul etti. Enes Daylak, Değişik bir evlilik teklifi yapmak için haftalardır uğraşıyordum. Çok mutluyum. Bu organizasyonda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.
Cansu Çelik ise, duygulandığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.
Kayseri
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:04