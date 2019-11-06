Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı

Kayseri
'de şafak vakti 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, cinsel istismar, yaralama ve silahlı yağma" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 50 zanlıya yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şafak vakti 138 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 38 kişi yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.