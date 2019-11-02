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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

02.11.2019 00:30
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.Y. ile piyasaya sürmeleri için uyuşturucu madde sattığı 12 kişi gözaltına alındı.
Evde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramada ise bir pompalı tüfek, bir av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca gözaltına alınan zanlılardan S.E'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Güncel

Kaynak: AA


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