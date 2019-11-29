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Kayseri'de "E-Belge/E-Defter Uygulamaları" semineri

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından "E-Belge/E-Defter Uygulamaları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

29.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:22Kayseri'de
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından "E-Belge/E-Defter Uygulamaları" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Oda binasında düzenlenen seminere, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, eğitmen Erhan Sular, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Yedikaya ile davetliler katıldı.
Seminerde konuşan Kartaloğlu, Türkiye'nin her yerinde bu tür eğitim seminerleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Son bir yıl içerisinde çıkan poşet, turizm katkı payı, konaklama ve dijital hizmet vergisi beyannamesi gibi 4 yeni hizmeti sunmaya başladıklarını dile getiren Kartaloğlu, en azından bunları karşılamak amacıyla bir gider katılım payı önerilerinin olduğunu sözlerine ekledi.
Program, TÜRMOB Eğitmeni Erhan Sular'ın "E-Belge/E-Defter Uygulamaları" ile ilgili sunumuyla sona erdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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